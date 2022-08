Traffico Roma del 30-08-2022 ore 08:30 (Di martedì 30 agosto 2022) Luceverde Roma Non so dove trovarti dalla redazione brevi code a tratti sul grande raccordo anulare tra la diramazione Roma sud della Tuscolana lungo la carreggiata interna Traffico Confine sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra fiorentini e la tangenziale est è su quest’ultima code proprio all’altezza della tangenziale possibili quad in entrata del raccordo sulla diramazione Roma sud con le anche sulla Cassia all’altezza del raccordo anulare sulla Pontina code tra corda e Castel Romano verso le diamo la chiusura di via naide per un avvallamento tra via del mettevi Nicandro Mentre per i lavori sulla ferrovia Roma-lido sino al 4 settembre sospensione dei lavori serali iniziato a metà luglio e 5 settembre invece riprenderanno i lavori pertanto nelle ore serali le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 agosto 2022) LuceverdeNon so dove trovarti dalla redazione brevi code a tratti sul grande raccordo anulare tra la diramazionesud della Tuscolana lungo la carreggiata internaConfine sul tratto Urbano della A24-teramo tra fiorentini e la tangenziale est è su quest’ultima code proprio all’altezza della tangenziale possibili quad in entrata del raccordo sulla diramazionesud con le anche sulla Cassia all’altezza del raccordo anulare sulla Pontina code tra corda e Castelno verso le diamo la chiusura di via naide per un avvallamento tra via del mettevi Nicandro Mentre per i lavori sulla ferrovia-lido sino al 4 settembre sospensione dei lavori serali iniziato a metà luglio e 5 settembre invece riprenderanno i lavori pertanto nelle ore serali le ...

Carlino_Reggio : Zona piazza Roma: al via alcune modifiche a traffico e viabilità - VAIstradeanas : 08:53 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Treni - Linea Pescara-Roma ? Traffico sospeso dal #24luglio tra Sulmona e Avezzano per un inconveniente tecnic… - DJOMD1969 : In questi giorni di fine agosto mi godo il poco traffico a Roma Buon martedì - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Pescara-Roma ? Traffico sospeso dal #24luglio tra Sulmona e Avezzano per un inconveniente tecnic… -