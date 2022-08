"Sono indignato e preoccupato", lo sfogo di Salvini: figuraccia internazionale di Letta (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo Salvini parla a Israel Hayom (che lo definisce “buon amico di Israele”), attacca duramente l'antisemitismo anti-israeliano della sinistra italiana, spiega che nell'Italia di oggi non esiste una "minaccia fascista", conferma la sua promessa di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il leader della Lega critica duramente le candidature del Pd di Enrico Letta e alcune posizioni come quelle di Laura Boldrini. Con il voto del 25 settembre, spiega Salvini, l'Italia non avrà un governo di destra, piuttosto “direi un governo di buon senso, coerente e concreto, che mette al centro il lavoro, la sicurezza, lo sviluppo, il merito, le tradizioni”. “Sono poi orgoglioso di ricordare che, da leader della Lega, ho promosso in Senato un incontro sull'antisemitismo per denunciare quello che è un vero e proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Matteoparla a Israel Hayom (che lo definisce “buon amico di Israele”), attacca duramente l'antisemitismo anti-israeliano della sinistra italiana, spiega che nell'Italia di oggi non esiste una "minaccia fascista", conferma la sua promessa di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il leader della Lega critica duramente le candidature del Pd di Enricoe alcune posizioni come quelle di Laura Boldrini. Con il voto del 25 settembre, spiega, l'Italia non avrà un governo di destra, piuttosto “direi un governo di buon senso, coerente e concreto, che mette al centro il lavoro, la sicurezza, lo sviluppo, il merito, le tradizioni”. “poi orgoglioso di ricordare che, da leader della Lega, ho promosso in Senato un incontro sull'antisemitismo per denunciare quello che è un vero e proprio ...

