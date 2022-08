Sondaggio Tecnè, il centrodestra cresce ancora, FdI allunga sul Pd. Sicilia, Schifani avanti (Di martedì 30 agosto 2022) A meno di trenta giorni dal voto, con la sinistra che si limita a lanciare fango contro gli avversari del centrodestra e a promulgare algidi manifesti ideologici, mentre la coalizione di FdI, Lega e FI miete consensi parlando al cuore del Paese con propositività e concretezza, gli ultimi sondaggi cominciano a dare indicazioni sempre più costanti. Conferme che, con l’attendibilità della matematica percentuale e l’ufficialità dei riscontri demoscopici, ribadiscono – per esempio il Sondaggio Tecnè delle ultime ore – come nella corsa alla conquista del primo gradino del podio tra i partiti, al momento Fratelli d’Italia è l’incontrastato detentore del titolo per tutti gli istituti demoscopici. Sondaggio Tecnè: il centrodestra sale ancora Non solo. Come riferisce anche il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) A meno di trenta giorni dal voto, con la sinistra che si limita a lanciare fango contro gli avversari dele a promulgare algidi manifesti ideologici, mentre la coalizione di FdI, Lega e FI miete consensi parlando al cuore del Paese con propositività e concretezza, gli ultimi sondaggi cominciano a dare indicazioni sempre più costanti. Conferme che, con l’attendibilità della matematica percentuale e l’ufficialità dei riscontri demoscopici, ribadiscono – per esempio ildelle ultime ore – come nella corsa alla conquista del primo gradino del podio tra i partiti, al momento Fratelli d’Italia è l’incontrastato detentore del titolo per tutti gli istituti demoscopici.: ilsaleNon solo. Come riferisce anche il ...

