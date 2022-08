Qual è il cognome di Barbie e altre 10 cose che non sai della bambola iconica

Leggi su robadadonne

(Di martedì 30 agosto 2022) Ne ha fatta davvero tanta di strada, da quel 9 marzo del 1959 in cui Ruth Andler le diede vita, ispirandosi ai giochifiglia Barbara che amava vestire le sue bambole e far loro interpretare ruoli da adulti. Già, perché fino a quel momento le bambole rappresentavano tutt’al più neonati con cui le bambine potevano proiettarsi fin da piccole nel mondomaternità, seguendo ovviamente il tipo di educazione e di società dal forte stampo patriarcale allora in vigore; nessuna, invece, che le portasse a immaginarsi medico, astronauta o sportiva. Per questorappresentò una svolta tanto importante nel settore dei toys, così tanto da diventare, a tutt’oggi, lapiù venduta in tutto il mondo: le stime parlano di oltre un miliardo divendute in almeno 150 ...