Premi Oscar, Chris Rock dice no all'Academy: non condurrà l'edizione del 2023 (Di martedì 30 agosto 2022) «Jada, can't wait for G.I. Jane 2». È questa la manciata di parole che ha oscurato qualsiasi notizia sull'ultima cerimonia degli Oscar. A pronunciarle sul palco degli Academy Awards è stato Chris Rock e la Jada a cui si riferiva era Jada Pinkett Smith, compagna di Will Smith affetta da alopecia. Il resto è meme: con Smith che sale sul palco e schiaffeggia il comico davanti a tutti. Quella sera l'attore ha portato a casa una statuetta per la sua interpretazione in King Richard ma anche un ban di dieci anni per qualsiasi evento organizzato dall'Academy Awards, Premi Oscar inclusi. Nonostante questo, sembra che anche Chris Rock abbia scelto di allontanarsi per un po' dall'Academy. In uno degli spettacoli del suo tour di stand up ...

