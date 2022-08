Nuova tessera sanitaria senza chip, come continuare ad utilizzare la vecchia (Di martedì 30 agosto 2022) La crisi dei microchip, ormai, coinvolge tutti estendendosi anche al rinnovo della tessera sanitaria. Il MEF spiega, infatti, che la carenza di materie prime a causa del conflitto ucraino porta a problemi nella produzione di microchip e proprio per questo motivo la Nuova tessera sanitaria ne sarà sprovvista. La cosa potrebbe creare non pochi problemi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) La crisi dei micro, ormai, coinvolge tutti estendendosi anche al rinnovo della. Il MEF spiega, infatti, che la carenza di materie prime a causa del conflitto ucraino porta a problemi nella produzione di microe proprio per questo motivo lane sarà sprovvista. La cosa potrebbe creare non pochi problemi L'articolo .

MediasetTgcom24 : Arriva la nuova tessera sanitaria senza microchip: ecco perché #tesserasanitaria #microchip - GRETA1SGARBO : RT @MrFabi_1: Per carenza di microchip la nuova tessera sanitaria italiana ne sará sprovvista. Problemi per bancomat e carte di credito. Ad… - Fuck1ngFreak : @FunnyTobeme1 Quando io ho cambiato la residenza da una regione ad un’altra mi è arrivata direttamente la nuova tes… - Alessio19521436 : RT @MrFabi_1: Per carenza di microchip la nuova tessera sanitaria italiana ne sará sprovvista. Problemi per bancomat e carte di credito. Ad… - zazoomblog : Tessera sanitaria: quella nuova sarà senza chip per carenza semiconduttori. Tagliati servizi - #Tessera #sanitaria… -