Navas al Napoli: arrivano notizie positive, Fabian Ruiz 'ammorbidisce il Psg'

Sono ore decisive per il passaggio di Keylor Navas al Napoli, il Psg verso la risoluzione del contratto. Il club azzurro sta portando avanti questa complessa operazione di calciomercato, per un portiere che a 35 anni può portare non solo grande tecnica e sicurezza, ma anche tantissima esperienza sia in termini di mentalità che di esperienza internazionale. Un fattore non da poco considerato che il Napoli deve giocare in Champions League in un giro complicato, oltre che competere per le posizioni di vertice del campionato di Serie A.

Navas al Napoli le novità

Con l'operazione Cristiano Ronaldo praticamente sfumata, anche se restano residue possibilità con Mendes a lavoro, l'arrivo di Navas darebbe sicuramente un'ottima spinta alla rosa di Spalletti. Nelle ultime ore si registra ...

