Napoli, ufficiale la cessione di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain: la nota del club (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOra è ufficiale. Fabian Ruiz saluta Napoli e la Serie A e si trasferisce in Ligue 1 al il Paris Saint-Germain. “La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain”. Questo il comunicato del Napoli che ufficializza la cessione del centrocampista spagnolo al Psg. Il club francese ha definitivamente chiuso la trattativa per l’arrivo del classe 1996, che era in scadenza – e non avrebbe rinnovato il contratto – nel 2023 con la società azzurra. Operazione a titolo definitivo da 23 milioni di euro. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOra èsalutae la Serie A e si trasferisce in Ligue 1 al il. “La SSCcomunica laa titolo definitivo dial”. Questo il comunicato delche ufficializza ladel centrocampista spagnolo al Psg. Ilfrancese ha definitivamente chiuso la trattativa per l’arrivo del classe 1996, che era in scadenza – e non avrebbe rinnovato il contratto – nel 2023 con la società azzurra. Operazione a titolo definitivo da 23 milioni di euro. L'articolo proviene da ...

sscnapoli : ?? Ufficiale la cessione di @FabianRP52 al @PSG_inside - RealPiccinini : Ufficiale il calendario delle prime 4 partite in esclusiva su @PrimeVideoIT. Non ci possiamo lamentare… ?? Felice di… - claudioruss : UFFICIALE - Francesco Calzona, ex collaboratore di #Spalletti al #Napoli, è il nuovo ct della nazionale della Slova… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Fabian Ruiz è un nuovo calciatore del PSG: UFFI… - sportface2016 : PSG, ufficiale il trasferimento di Fabian Ruiz dal Napoli: contratto di cinque anni -