Linetty alla Sampdoria? La decisione del Torino (Di martedì 30 agosto 2022) Karol Linetty non lascerà il Torino: è questa la decisione presa dalla società granata in accordo con Ivan Juric riguardo... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Karolnon lascerà il: è questa lapresa dsocietà granata in accordo con Ivan Juric riguardo...

sportli26181512 : Linetty alla Sampdoria? La decisione del Torino: Karol Linetty non lascerà il Torino: è questa la decisione presa d… - luca_agosto : @IlTorinista 4 punti, prima mini crisi. Scene isteriche del tifo online, gare di “l’avevo detto!”, insulti alla mam… - Silvio_Luciani : @_Luckfn @Toro_News No dai, inutile no. Mette in porta Aina nel primo tempo, Radonjic e Linetty nel secondo. Quando… - WalterCaponi3 : @CorriereG Buongiorno. Tornando alla partita di ieri... non pensa che Rodriguez sia il degno successore del mai tro… - giabro1960 : @toro_df E cmq anche io se debbo fare un appunto,dico gestione cambi,alla fine non reggevamo più botta a centrocamp… -