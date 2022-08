Lecce, Baroni: «Non dovremo sbagliare nulla» (Di martedì 30 agosto 2022) Lecce, le parole di Marco Baroni in vista della partita con il Napoli: «Andiamo a giocare in uno stadio incredibile» l’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha parlato alla vigilia del difficile impegno in trasferta contro il Napoli. Di seguito le sue parole. TURNOVER – «Ci sarà qualche avvicendamento e dobbiamo verificare ancora qualcosa. L’incontro ravvicinato ci porta a delle attenzioni sulle condizioni dei ragazzi: quindi ci potrebbe essere qualche variazione». NAPOLI – «Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha niente di meno rispetto alle cosiddette grandi. Dispongono di un attacco pazzesco e ci sono le premesse per andare a fare una gara di grande concentrazione. Ovvio che per venirne a capo non dobbiamo sbagliare nulla». ANNI A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022), le parole di Marcoin vista della partita con il Napoli: «Andiamo a giocare in uno stadio incredibile» l’allenatore del, Marco, ha parlato alla vigilia del difficile impegno in trasferta contro il Napoli. Di seguito le sue parole. TURNOVER – «Ci sarà qualche avvicendamento e dobbiamo verificare ancora qualcosa. L’incontro ravvicinato ci porta a delle attenzioni sulle condizioni dei ragazzi: quindi ci potrebbe essere qualche variazione». NAPOLI – «Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha niente di meno rispetto alle cosiddette grandi. Dispongono di un attacco pazzesco e ci sono le premesse per andare a fare una gara di grande concentrazione. Ovvio che per venirne a capo non dobbiamo». ANNI A ...

