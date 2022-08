La valutazione nel II Ciclo come uno strumento utile ad accrescere la consapevolezza dell’esperienza di apprendimento: in allegato la griglia relativa ai Criteri di attribuzione dei voti (Di martedì 30 agosto 2022) «La scuola non è, o non dovrebbe essere, un luogo in cui apprendere nozioni, ma un laboratorio dell’apprendimento, che trasmetta ai ragazzi gli strumenti con cui leggere e interpretare il mondo, per imparare ad affrontarlo», come ben ha affermato in un suo autorevole contributo scientifico Giovanna Mancini. Le nostre scuole si impegnano da anni nel contraddistinguere la valutazione come un importante strumento utile ad ampliare la consapevolezza dell’esperienza di apprendimento, integrando così momento formativo e momento valutativo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) «La scuola non è, o non dovrebbe essere, un luogo in cui apprendere nozioni, ma un laboratorio dell’, che trasmetta ai ragazzi gli strumenti con cui leggere e interpretare il mondo, per imparare ad affrontarlo»,ben ha affermato in un suo autorevole contributo scientifico Giovanna Mancini. Le nostre scuole si impegnano da anni nel contraddistinguere laun importantead ampliare ladi, integrando così momento formativo e momento valutativo. L'articolo .

orizzontescuola : La valutazione nel II Ciclo come uno strumento utile ad accrescere la consapevolezza dell’esperienza di apprendimen… - CincoDeMayo2k2 : @Ledbowski Non credo sia né infantile né ingenuo, è una valutazione etica. Nel fine '700 inizio '800 in germania sa… - cikay72 : RT @intoscana: L'@Unipisa si conferma al vertice in Italia e tra i primi 200 nel mondo nella classifica elaborata dalla Shanghai Ranking Co… - ambrachefacose : @fbm_charlie Tra l’altro stavo puntando su determinate proiezioni e orari perché durante buona parte della giornata… - EBamusement : RT @ManuelaBellipan: Ma un partito che dice di essere sostenitore di Draghi e poi chiede di fare una valutazione di impatto ambientale per… -