In Francia il fisco usa un algoritmo di Google per scovare le piscine abusive

(Di martedì 30 agosto 2022) L'intelligenza artificiale incrocia le immagini aeree con i database catastali e che in pochi mesi ha consentito alle autorità francesi di recuperare 10 milioni di euro in tasse

L'intelligenza artificiale al servizio del fisco francese. Un software d'IA in Francia infatti ha rilevato più di 20mila piscine private e nascoste, attraverso l'analisi delle fotografie aeree. In questo modo i funzionari della nazione sono riusciti a recuperare imposte non pagate. Il software incrocia le immagini aeree con i database catastali.