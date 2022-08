Il divano amato da Frank Ocean e Kanye West (Di martedì 30 agosto 2022) Un paio di anni fa, è stato postato un video dall’interno dello studio, grande come un hangar, di Kanye West. Davanti a una parete con un home-theater c’era un enorme divano con un reticolo a rombi — blu elettrico con sporgenze e avvallamenti — che balzava all’occhio più di qualsiasi altra cosa nella stanza. Il divano, che si chiama Dune, è stato disegnato dallo scomparso interior designer Pierre Paulin nei primi anni Settanta ed è considerato a oggi un capolavoro. Straordinario, considerata la difficoltà iniziale anche solo di produrlo. Paulin lo ideò nell’ambito di una collezione di mobili modulari progettati per Herman Miller, una collezione che non andò mai in produzione. È soltanto nel 2014 che il divano prese vita — con l’aiuto di Louis Vuitton — nell’ambito di un’iniziativa di gestione ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Un paio di anni fa, è stato postato un video dall’interno dello studio, grande come un hangar, di. Davanti a una parete con un home-theater c’era un enormecon un reticolo a rombi — blu elettrico con sporgenze e avvallamenti — che balzava all’occhio più di qualsiasi altra cosa nella stanza. Il, che si chiama Dune, è stato disegnato dallo scomparso interior designer Pierre Paulin nei primi anni Settanta ed è considerato a oggi un capolavoro. Straordinario, considerata la difficoltà iniziale anche solo di produrlo. Paulin lo ideò nell’ambito di una collezione di mobili modulari progettati per Herman Miller, una collezione che non andò mai in produzione. È soltanto nel 2014 che ilprese vita — con l’aiuto di Louis Vuitton — nell’ambito di un’iniziativa di gestione ...

_aboutelen_ : Francesco. Un nome che ho sempre amato. Ma il modo in cui mi ha chiesto come mi chiamassi io... 'dividiamo una heet… - laberty95 : @bortolossirene ho amato perché Averillo e Mason erano con due telefoni a fare la stessa diretta, non a farne una i… - GiuseppeMedde44 : RT @Mynameismysoul: @freedomclubtk Perfetto!I cani dovrebbero essere liberi di essere cani,no cappottino,zampina..Però ben venga chi ne lib… - Mynameismysoul : @freedomclubtk Perfetto!I cani dovrebbero essere liberi di essere cani,no cappottino,zampina..Però ben venga chi ne… -