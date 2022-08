Doppio Dybala e Ibanez | Monza affondato | Roma in testa da sola

OfficialASRoma : 66': doppio cambio per noi. Entra El Shaarawy, esce Dybala. Entra Spinazzola, esce Zalewski #RomaMonza 3-0 - Alfonso0070 : RT @CalcioPillole: #InterCremonese 3-1 e #RomaMonza 3-0, la cronaca dei due match. I nerazzurri tornano a vincere, doppio #Dybala all'Olimp… - JosephSayah16 : RT @OfficialASRoma: 66': doppio cambio per noi. Entra El Shaarawy, esce Dybala. Entra Spinazzola, esce Zalewski #RomaMonza 3-0 https:… - CalcioPillole : #InterCremonese 3-1 e #RomaMonza 3-0, la cronaca dei due match. I nerazzurri tornano a vincere, doppio #Dybala all'… - conti150 : RT @OfficialASRoma: 66': doppio cambio per noi. Entra El Shaarawy, esce Dybala. Entra Spinazzola, esce Zalewski #RomaMonza 3-0 https:… -

Calciomercato.com

37' La Roma gestisce ilvantaggio. Il Monza fatica a crescere d'intensità. 32' GOL. Lancio lungo di Matic a cercare Abraham in attacco, tiro del numero 9 respinto da Di Gregorio, sulla ...CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Galliani: "Avevamo pensato ama lui voleva l'Europa"! Al 25 ancora Roma in avanti con Abraham che scambia bene con Zalewski ma la conclusione dell'... Roma: Dybala fa 100, Mourinho anche. Il doppio dato L'Inter ha chiuso il primo tempo con la Cremonese in vantaggio per 2-0, con reti segnate al 12' da Correa e al 38' da Barella. Doppietta di Dybala per la Roma, reti segnate al 18' e ...L'Inter ha chiuso il primo tempo con la Cremonese in vantaggio per 2-0, con reti segnate al 12' da Correa e al 38' da Barella. Doppietta di Dybala per la Roma, reti segnate al 18' e ...