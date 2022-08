De Luca: “Sbagliato aprire le scuole per chiuderle dopo una settimana” (Di martedì 30 agosto 2022) Si ritorna a parlare di scuole e a farlo è il presidente della Regione Vincenzo De Luca. “Apriamo il 13 settembre le scuole e, dopo una settimana, dobbiamo chiuderle di nuovo. Non ha molto senso, ma ci faremo trovare pronti. In merito ai contagi, non ci sono emergenze, aspettiamo il 10 settembre e poi valuteremo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Si ritorna a parlare die a farlo è il presidente della Regione Vincenzo De. “Apriamo il 13 settembre lee,una, dobbiamodi nuovo. Non ha molto senso, ma ci faremo trovare pronti. In merito ai contagi, non ci sono emergenze, aspettiamo il 10 settembre e poi valuteremo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

