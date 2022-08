Camilla Mangiapelo infuriata con Riccardo Gismondi: “Ci sono errori ed errori” (Di martedì 30 agosto 2022) Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi sono stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Il loro amore è nato proprio durante il dating show di Maria De Filippi. All’iniziale frequentazione è seguita una convivenza che li ha portati a condividere ben sei anni delle loro vite. Purtroppo, la situazione ha preso una piega inaspettata quando hanno annunciato di aver preso due strade diverse. La fine della loro relazione ha gettato nel panico i fan che, ancora oggi, non riesco a comprendere il motivo di questa scelta. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha deciso di rispondere ad alcune domande sui social network. Le sue parole sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo delusa: “Il diavolo fa le pentole, ma non i ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022)stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Il loro amore è nato proprio durante il dating show di Maria De Filippi. All’iniziale frequentazione è seguita una convivenza che li ha portati a condividere ben sei anni delle loro vite. Purtroppo, la situazione ha preso una piega inaspettata quando hanno annunciato di aver preso due strade diverse. La fine della loro relazione ha gettato nel panico i fan che, ancora oggi, non riesco a comprendere il motivo di questa scelta. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha deciso di rispondere ad alcune domande sui social network. Le sue parole sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Uomini e Donne,delusa: “Il diavolo fa le pentole, ma non i ...

tuttopuntotv : Camilla Mangiapelo infuriata con Riccardo Gismondi: “Ci sono errori ed errori” #UominieDonne #CamillaMangiapelo… - IsaeChia : #UominieDonne, Camilla Mangiapelo conferma di essere stata tradita da Riccardo Gismondi (e gli lancia una bella sto… - infoitcultura : Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo delusa da Riccardo Gismondi? - uundefedeted : ALFONSO SIGNORINI MI SENTI? PROBABILMENTE NO MA IN OGNI CASO CAMILLA MANGIAPELO DEVE FINIRE AL GFVIP? OK? OK! - IsaeChia : #UominieDonne, Camilla Mangiapelo delusa da Riccardo Gismondi? “Due mesi fa avevo dato una risposta diversa, poi…”… -