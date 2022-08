Ultime Notizie – Bassetti | “Al 100% con Salvini | via numero chiuso a Medicina”

(Di lunedì 29 agosto 2022) “Condivido alla proposta di: Via ile sbarramento al primo anno. Viva il merito. Abbasso i quiz”. Lo scrive su Twitter Matteo, direttore Malattie Infettive ospedale San Martino di Genova, commentando la proposta di Matteo, leader della Lega, di “togliere ilche blocca l’accesso alla facoltà di, come in Francia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - MilanSpazio : Ultime notizie Milan, Lukaku salta il derby? Il comunicato dell’Inter - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Fratoianni: “Levata scudi su abolizione jet privati fa sorridere” - #Ultime… -

Il Sole 24 ORE

Niente derby di Milano per Romelu Lukaku , che a causa di problemi fisici salterà la sfida al Milan campione d'Italia. Il centravanti belga dell'inter si è sottoposto oggi a esami strumentali dopo l'......nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Ultima stagione per Manifest , la serie dei record che chiuderà i battenti al termine del quarto capitolo. Netflix nelle... Elezioni ultime notizie. Calenda: patto tra i leader sull’energia. Salvini: facciamo come Macron Il mercato sta per finire e la Juventus ha bisogno di fare le ultime mosse; ecco su cosa dovrà impegnarsi Agnelli negli ultimi giorni. Una sessione estiva in cui la Juventus è stata, senza nessun ...Le ultime foto postate da Andrea sui social sono quelle della salita in mountain bike ai Laghi Palazinaz, in Valle d'Aosta ai piedi del Cervino e appena sopra le sue terre. Perchè Andrea Guizzardi, 58 ...