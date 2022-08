Sondaggio, centrodestra continua a crescere (48,5%), centrosinistra 29,5% (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo un Sondaggio Quorum/Youtrend per Sky Tg24 in vista delle elezioni del 25 settembre la coalizione di centrodestra, rispetto alla scorsa rilevazione, cresce grazie all`avanzamento della Lega e di Forza Italia raggiungendo il 48,5% mentre arretra il centrosinistra che si attesta al 29,5%. Nel dettaglio, Fdi resta il primo partito con al 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione), il Pd sale al 22,7% (22,3%). La Lega registra un 13,8% (14%) mentre il M5s ottiene 11,1% (10,6%). Fi è all`8,7% (8,9%); Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%); Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era al 2% mentre Italia Viva era 2,2%); Noi Moderati all`1,9% (nella precedente rilevazione Noi con l`Italia - L`Italia al Centro era allo 0,8%; Unione Popolare allo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo unQuorum/Youtrend per Sky Tg24 in vista delle elezioni del 25 settembre la coalizione di, rispetto alla scorsa rilevazione, cresce grazie all`avanzamento della Lega e di Forza Italia raggiungendo il 48,5% mentre arretra ilche si attesta al 29,5%. Nel dettaglio, Fdi resta il primo partito con al 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione), il Pd sale al 22,7% (22,3%). La Lega registra un 13,8% (14%) mentre il M5s ottiene 11,1% (10,6%). Fi è all`8,7% (8,9%); Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%); Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era al 2% mentre Italia Viva era 2,2%); Noi Moderati all`1,9% (nella precedente rilevazione Noi con l`Italia - L`Italia al Centro era allo 0,8%; Unione Popolare allo ...

