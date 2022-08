Red Bull padrona del Belgio: ritmo super, doppietta mostruosa (Di lunedì 29 agosto 2022) Un dominio netto ed incontrastato. A tratti sconfortante per tutte le altre vetture in gara. Max Verstappen, partito dal fondo della griglia, è riuscito a vincere il Gran Premio di Belgio con una naturalezza (ed una forza) davvero sbalorditive. Al secondo posto, invece, si è piazzato il compagno di squadra Sergio Perez che si è arreso, soltanto, al ritmo forsennato del compagno di team. Tutti gli altri, invece, sono stati annichiliti dalle cariche dei due tori in pista: prestazioni impossibili da ripetere o arginare. È una Red Bull sempre più on fire. Red Bull, le parole di Verstappen e Perez “Il primo giro è stato frenetico. Ho cercato di stare fuori dai guai. Succedeva di tutto davanti a me. Ma quando siamo riusciti a rimettersi in sesto dopo la Safety Car la macchina andava sui binari. Ho scelto i posti giusti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Un dominio netto ed incontrastato. A tratti sconfortante per tutte le altre vetture in gara. Max Verstappen, partito dal fondo della griglia, è riuscito a vincere il Gran Premio dicon una naturalezza (ed una forza) davvero sbalorditive. Al secondo posto, invece, si è piazzato il compagno di squadra Sergio Perez che si è arreso, soltanto, alforsennato del compagno di team. Tutti gli altri, invece, sono stati annichiliti dalle cariche dei due tori in pista: prestazioni impossibili da ripetere o arginare. È una Redsempre più on fire. Red, le parole di Verstappen e Perez “Il primo giro è stato frenetico. Ho cercato di stare fuori dai guai. Succedeva di tutto davanti a me. Ma quando siamo riusciti a rimettersi in sesto dopo la Safety Car la macchina andava sui binari. Ho scelto i posti giusti ...

