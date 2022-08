Quarta Repubblica apre la stagione con Renzi e Salvini | ospiti | temi

IlBlogdiAndrea : RT @MediasetTgcom24: 'Quarta Repubblica' apre la nuova stagione con Renzi e Salvini #matteorenzi #europaverde #nicolaporro #salvini #52917… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: 'Quarta Repubblica' apre la nuova stagione con Renzi e Salvini #matteorenzi #europaverde #nicolaporro #salvini #52917… - MediasetTgcom24 : 'Quarta Repubblica' apre la nuova stagione con Renzi e Salvini #matteorenzi #europaverde #nicolaporro #salvini #52… - GianmarcoBorgh1 : @Carbonico_it @AStramezzi @AlbertoContri Io sono almeno sei mesi che non guardo più certi talk show tranne Mario gi… - luigidelu71 : @piersileri @repubblica Si danni ne hai fatto abbastanza!!!! Torna al tuo lavoro....ahh proposito fatti prima la qu… -

IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 174 - PARTE 1 - 1aTV 20:30 - CONTROCORRENTE 21:20 -Cine 34 19:09 - A CENA CON... - FACCIO UN SALTO ALL'AVANA 21:00 - I BAGNOMARIA - 1 PARTE 22:09 - ...ELEZIONI: RENZI DOMANI A MILANO E VICENZA. IN SERATA OSPITE A. ' Doppio appuntamento per Matteo Renzi che sarà domani, lunedì 29 agosto, a Milano e a Vicenza: alle ore 13 presso il Centro Congressi Le Stelline, C.so Magenta 61, il leader di IV ...L'esperto della Statale: "La ripresa di tutte le attività favorirà la risalita dei contagi. Non mi spaventa tanto Centaurus quanto ...Giovedì 1° settembre al via gli Europei di basket, che vedranno l'Italia impegnata nella fase a gironi al Forum di Assago. Ecco il calendario e gli orari delle partite degli azzurri, la formula del to ...