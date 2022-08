Qualcuno ha ricostruito tutta Hogwarts dentro a Minecraft (Di lunedì 29 agosto 2022) È il lavoro di un singolo giocatore durato sei anni; il risultato è una riproduzione dettagliatissima della leggendaria scuola di magia della saga di Harry Potter Leggi su wired (Di lunedì 29 agosto 2022) È il lavoro di un singolo giocatore durato sei anni; il risultato è una riproduzione dettagliatissima della leggendaria scuola di magia della saga di Harry Potter

2rMarzia : RT @LucarellaMauro: @rulajebreal Quando parla di qualcuno che non sa neanche chi è,prima si informi!!Almirante è stato un politico Italiano… - Andrea66862669 : RT @LucarellaMauro: @rulajebreal Quando parla di qualcuno che non sa neanche chi è,prima si informi!!Almirante è stato un politico Italiano… - LucarellaMauro : @rulajebreal Quando parla di qualcuno che non sa neanche chi è,prima si informi!!Almirante è stato un politico Ital… - Sveva1605 : @angyco888 E' già stato ricostruito, qualcuno glielo dica e controlli che non vengano inviati fondi, questi sono ca… - RunawayAgain : @gobbo_sicano @Francescovic17 Perché ha detto che abbiamo pareggiato per colpa di qualcuno? Oppure avete ricostruit… -