(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ conto alla rovescia per la sfida di domenica sera (ore 20.30) per l’di Roberto Taurino contro il. Un match dal sapore antico tra due big del Girone C di LegaPro. In casa abruzzesi il tecnico Albertosi è già proiettato al match: “Ha effettuato una rivoluzionealla nostra nel parco giocatori ma soprattutto ha ingaggiato un tecnico che stimo tantissimo – spiega – Ha la volontà di fare bene nel campionato ed ha una cittàdietro, di storia e blasone. Mi sembra vivere le medesime situazioni come. Sicuramente è unache ha dei valori importanti che ha puntato su un, ovviamente facendo le dovute valutazioni spesso abusate nel ...

tvsei : Amichevole: Pescara - Vis Pesaro 2-1. Conferenza Alberto Colombo - - tvsei : Amichevole: Pescara - Vis Pesaro 2-1. Conferenza Alberto Colombo - - giornalerossob : Serie C/C, il Pescara di Colombo: la scheda - Cityrumors_it : Serie C, il calendario del Pescara: debutto di Colombo con l'Avellino #calendariopescara #LegaPro #pescaracalcio… - pescarasport24 : Santo a PS24: “Che ricordi con il Pescara! Colombo cercherà di dare il massimo, spero che la mia canzone sui bianca… -

anteprima24.it

Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C SquadraIlchiude il suo lungo precampionato battendo in amichevole (2 - 1) all'Adriatico la Vis Pesaro (girone B). La squadra dinon incanta, ma ritrova il sorriso dopo il ko contro il Rimini e ...A disposizione: Reti: Presentazione del match QUI- Il neotecnicodovrebbe affidarsi al modulo 4 - 3 - 3 con Plizzari in porta e una difesa composta al centro da da Boben e ... Pescara, Colombo: "Avellino squadra importante, progetto simile al nostro" Al termine dell'amichevole vinta dal Pescara contro la Vis Pesaro, è intervenuto in conferenza stampa mister Alberto Colombo, come raccolto dai colleghi di PescaraSport24: "Dobbiamo guardare gli ...La partita Pescara - Vis Pesaro di Domenica 28 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato ...