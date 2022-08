Napoli, sullo scontrino spuntano contributi di gas ed energia da pagare: la provocazione di una pizzeria (Di lunedì 29 agosto 2022) commenta Un contributo da pagare per il gas (50 centesimi), uno per l'energia (1,20 euro) e uno per il fitto (1,50 euro). È quanto è apparso su uno scontrino della pizzeria Gorizia a Napoli . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 agosto 2022) commenta Un contributo daper il gas (50 centesimi), uno per l'(1,20 euro) e uno per il fitto (1,50 euro). È quanto è apparso su unodellaGorizia a. ...

Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - LuigiGravagnone : Incidente a Napoli, morto bambino di quattro anni: era sullo scooter con il papà - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, #Spalletti si espone sul possibile scambio con il #ManchesterUnited per #Osimhen: “Se arriva un’offerta simi… - RadioSportiva : «I 100 milioni per Osimhen li prendi ora come il prossimo anno, tanto è nel suo destino andare via. Ronaldo o lo pr… - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #Cronaca Gas, luce e fitto sullo scontrino: la provocazione della storica pizzeria a Napoli -