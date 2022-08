Mondiali di MTB di Ciclismo | l’Italia chiude con uno splendido bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 29 agosto 2022)in bellezza il Campionato del Mondo di MTB di Les Gets (Francia): Luca Braidot conquista la medaglia dinella prova XCO Elite. L'azzurro sale sul terzo gradino del podio arrivando al traguardo con 29" di ritardo rispetto a Nino Schurter, che vince il suo decimo titolo mondiale al termine di una grande prova di forza. Medaglia d'argento per lo spagnolo David Valero Serrano, alla fine di un testa a testa vinto dallo svizzero che, nell'ultimo giro, dimostra ancora una volta il suo puro talento. (coni.it) (Foto Feder)