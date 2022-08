Dove vedere il Simac Ladies Tour in diretta tv e streaming (Di lunedì 29 agosto 2022) Continuano i grandi appuntamenti con il ciclismo femminile. Da martedì 30 agosto a domenica 4 settembre in Olanda si disputerà la venticinquesima edizione del Simac Ladies Tour, corsa di categoria World Tour. Lo scorso anno fu la padrona di casa Chantal van der Broek-Blaak ad ottenere il successo finale, davanti a Marlene Reusser ed Ellen van Dijk. In tutte le edizioni fin qui non solo nessuna italiana non ha mai vinto la corsa, ma nessuna atleta azzurra è riuscita a salire nemmeno sul podio. Una particolarità non da poco: che sia la volta buona affinché qualcuna ci riesca? Il record di vittorie è di Marianne Vos, capace di vincere quattro edizioni in totale, peraltro tutte consecutive fra il 2009 e il 2012. La van Dijk, terza lo scorso anno, è evidentemente affezionata al Simac ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 29 agosto 2022) Continuano i grandi appuntamenti con il ciclismo femminile. Da martedì 30 agosto a domenica 4 settembre in Olanda si disputerà la venticinquesima edizione del, corsa di categoria World. Lo scorso anno fu la padrona di casa Chantal van der Broek-Blaak ad ottenere il successo finale, davanti a Marlene Reusser ed Ellen van Dijk. In tutte le edizioni fin qui non solo nessuna italiana non ha mai vinto la corsa, ma nessuna atleta azzurra è riuscita a salire nemmeno sul podio. Una particolarità non da poco: che sia la volta buona affinché qualcuna ci riesca? Il record di vittorie è di Marianne Vos, capace di vincere quattro edizioni in totale, peraltro tutte consecutive fra il 2009 e il 2012. La van Dijk, terza lo scorso anno, è evidentemente affezionata al...

