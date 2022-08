Covid | il bollettino | 17 647 casi in 24 ore | 41 morti Positività al 15%

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 117.767. Salgono le terapie intensive (+2) mentre sono 40 in meno i ricoveri. Vademecum del ministero dell'Istruzione alle scuole con le principali indicazioni per il prossimo anno scolastico: niente più dad per i positivi, con il raffreddore si potrà stare in classe con la mascherina. Sima: "Così sarà il caos"

