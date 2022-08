Covid: 60 morti, 8.355 positivi. Tasso al 13,3% (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono 8.355 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.647. Le vittime sono 60, in aumento rispetto alle 41 di ieri. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono 8.355 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.647. Le vittime sono 60, in aumento rispetto alle 41 di ieri. ...

