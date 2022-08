Claudio Lotito e le parole sulla regione dove si trova Amatrice (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente della Lazio, candidato al Senato con Forza Italia nel collegio del Molise, ha detto: «Conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice» (che però si trova nel Lazio). Ma lui: «Nessuna gaffe, prima del 1927 era in Abruzzo» Leggi su corriere (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente della Lazio, candidato al Senato con Forza Italia nel collegio del Molise, ha detto: «Conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di» (che però sinel Lazio). Ma lui: «Nessuna gaffe, prima del 1927 era in Abruzzo»

