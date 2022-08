Camerota | controlli sulla tassa di soggiorno

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Task force da parte del comando di polizia locale di. Continuano icontro l’evasione dell’imposta die il mancato inserimento dei dati anagrafici degli ospiti con successiva comunicazione alla Questura. Gli agenti della municipale hanno passato al setaccio 13 case vacanza e sottoposto a controllo 46 persone. Sono state elevate 9 sanzioni ad altrettanti titolari risultati non in regola. Trentuno, invece, i turisti non registrati. Iproseguiranno nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'operazione è scattata in virtù dei divieti disposti dall'amministrazione comunale ... Nei giorni scorsi, un intervento simile è stato effettuato sul litorale di Marina di. ...Anche nel comune dipochi giorni fa si e` reso necessario l'intervento dei militari e ... Iproseguiranno nei prossimi giorni al fine di consentire alla collettivita` la naturale ... Evasione imposta di soggiorno: scattano i controlli a Camerota Questi controlli sono importanti e spesso richiesti dagli stessi cittadini e sono importanti anche per migliorare la qualità del turismo sul territorio. A Camerota irregolarità sull'imposta di ...