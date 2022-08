Un lago austriaco per promuovere il turismo in Friuli - Venezia Giulia: è polemica (Di domenica 28 agosto 2022) IL MANIFESTO DELLA DISCORDIA 28 agosto 2022 10:15 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 agosto 2022) IL MANIFESTO DELLA DISCORDIA 28 agosto 2022 10:15 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli ...

il_piccolo : Un lago austriaco per promuovere il Friuli Venezia Giulia: «Regione bocciata in geografia». - messveneto : C’è l’immagine di un lago austriaco per promuovere il Friuli Venezia Giulia: «Regione bocciata in geografia».: Prom… -