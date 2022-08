Serie A 2022/2023, quarta giornata: calendario, programma, orari e tv (Di domenica 28 agosto 2022) calendario, programma, date, orari e come vedere in tv e streaming la quarta giornata di Serie A 2022/2023. Primo turno infrasettimanale della stagione, con impegni relativamente facili per quasi tutte le big. Inter, Roma e Napoli sfideranno delle neopromosse, mentre la Juventus ospiterà lo Spezia. Più insidiose le trasferte di Milan e Lazio, opposte rispettivamente a Sassuolo e Sampdoria. Ecco tutto il programma della giornata. programma Martedì 30 agosto 18.30, Sassuolo-Milan (DAZN) 20.45, Roma-Monza (DAZN) 20.45, Inter-Cremonese (DAZN) Mercoledì 31 agosto 18.30, Sampdoria-Lazio (DAZN-SKY) 18.30, Udinese-Fiorentina (DAZN) 18.30, Empoli-Hellas Verona (DAZN) 20.45, Juventus-Spezia (DAZN-SKY) 20.45, ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022), date,e come vedere in tv e streaming ladi. Primo turno infrasettimanale della stagione, con impegni relativamente facili per quasi tutte le big. Inter, Roma e Napoli sfideranno delle neopromosse, mentre la Juventus ospiterà lo Spezia. Più insidiose le trasferte di Milan e Lazio, opposte rispettivamente a Sassuolo e Sampdoria. Ecco tutto ildellaMartedì 30 agosto 18.30, Sassuolo-Milan (DAZN) 20.45, Roma-Monza (DAZN) 20.45, Inter-Cremonese (DAZN) Mercoledì 31 agosto 18.30, Sampdoria-Lazio (DAZN-SKY) 18.30, Udinese-Fiorentina (DAZN) 18.30, Empoli-Hellas Verona (DAZN) 20.45, Juventus-Spezia (DAZN-SKY) 20.45, ...

