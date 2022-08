Ritorno in classe: bisogna misurare temperatura all’ingresso delle scuole? Cosa fare in caso di positivo? Bisogna aggiornare documento di valutazione rischi? FaQ del Ministero (Di domenica 28 agosto 2022) Il Ministero ha approntato un vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023. Al suo interno anche le Faq su alcuni punti cruciali per il rientro in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 agosto 2022) Ilha approntato un vademecum illustrativonote tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effettiinfezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelledell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023. Al suo interno anche le Faq su alcuni punti cruciali per il rientro in. L'articolo .

