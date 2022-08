Migranti, battuto ogni record: 2000 in un solo giorno. La soluzione migliore è il blocco navale (Di domenica 28 agosto 2022) battuto ogni record. Durante la notte, prima dell’una, sono stati 200, con 11 diversi barconi, i Migranti sbarcati in meno di un’ora a Lampedusa: un vero record. Successivamente, si sono verificati altri sbarchi, che hanno portato il numero di eventi a 50. È stato battuto ogni record per quel che gli riguarda gli sbarchi in un singolo giorno sull’isola. Prima di questo fine settimana, il record era stato di 36. Definire al collasso l’hub di cala Imbriacola è usare un eufemismo: al suo interno ci sono 1517, quando sappiamo bene che il numero massimo di ospiti sarebbe di appena 350. Le condizioni in cui tocca ai Migranti vivere all’interno della struttura sono indecenti, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 agosto 2022). Durante la notte, prima dell’una, sono stati 200, con 11 diversi barconi, isbarcati in meno di un’ora a Lampedusa: un vero. Successivamente, si sono verificati altri sbarchi, che hanno portato il numero di eventi a 50. È statoper quel che gli riguarda gli sbarchi in un singolosull’isola. Prima di questo fine settimana, ilera stato di 36. Definire al collasso l’hub di cala Imbriacola è usare un eufemismo: al suo interno ci sono 1517, quando sappiamo bene che il numero massimo di ospiti sarebbe di appena 350. Le condizioni in cui tocca aivivere all’interno della struttura sono indecenti, ...

