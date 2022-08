L'uomo è pronto a tornare sulla Luna. La Nasa prepara il lancio (Di domenica 28 agosto 2022) La partenza, programmata per domani, del razzo Artemis verso la Luna segna l'inizio di un progetto che riporterà l'essere umano sul satellite, per poi programmare un viaggio su Marte. Fra il 1969 e il 1972 12 astronauti hanno calcato il suolo Lunare, e cinquant'anni dopo Artemis ha fra i suoi obiettivi che ci vada per la prima volta una donna: il ritorno degli astronauti sulla superficie Lunare è stato programmato per il 2025. Il nome Artemis è stato scelto per richiamare quello del programma Apollo che per la prima volta portò l'uomo sulla Luna: nella mitologia greca, Artemide era la sorella gemella di Apollo e una dea associata al satellite terrestre. Quello per cui è già partito il conto alla rovescia è il primo volo di prova di un razzo senza equipaggio, ed è ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) La partenza, programmata per domani, del razzo Artemis verso lasegna l'inizio di un progetto che riporterà l'essere umano sul satellite, per poi programmare un viaggio su Marte. Fra il 1969 e il 1972 12 astronauti hanno calcato il suolore, e cinquant'anni dopo Artemis ha fra i suoi obiettivi che ci vada per la prima volta una donna: il ritorno degli astronautisuperficiere è stato programmato per il 2025. Il nome Artemis è stato scelto per richiamare quello del programma Apollo che per la prima volta portò l': nella mitologia greca, Artemide era la sorella gemella di Apollo e una dea associata al satellite terrestre. Quello per cui è già partito il conto alla rovescia è il primo volo di prova di un razzo senza equipaggio, ed è ...

