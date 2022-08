Letta “Sul caro bollette le iniziative del Governo siano tempestive” (Di domenica 28 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’emergenza bollette è la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Le iniziative che prenderà il Governo Draghi siano le più determinate e tempestive sia a livello nazionale che a livello europeo. Troveranno il nostro sostegno”. Così su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’emergenzaè la principale priorità ora. Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Leche prenderà ilDraghile più determinate esia a livello nazionale che a livello europeo. Troveranno il nostro sostegno”. Così su Twitter il segretario del Pd, Enrico.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

