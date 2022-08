Leclerc, altro "sabotaggio" al muretto Ferrari: cosa combinano a GP finito (Di domenica 28 agosto 2022) Anche in un Gran Premio largamente compromesso come quello del Belgio il muretto della Ferrari è riuscito a fare un errore da dilettanti. A due giri dalla fine Charles Leclerc è infatti stato richiamato ai box per montare la gomma rossa e provare a conquistare almeno il punto addizionale del giro veloce. In casa Ferrari hanno però sbagliato tutti i calcoli: ormai i tifosi della Rossa ci sono tristemente abituati in questa stagione piena di errori… Leclerc è infatti rientrato alle spalle di Fernando Alonso, e così non solo ha perso la possibilità di fare il giro veloce ma ha anche dovuto lottare con lo spagnolo per riprendersi la quinta posizione. Tutto inutile, però, perché nella foga di provare a rientrare davanti ad Alonso - dopo il falso senso di sicurezza di stare davanti trasmessogli dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Anche in un Gran Premio largamente compromesso come quello del Belgio ildellaè riuscito a fare un errore da dilettanti. A due giri dalla fine Charlesè infatti stato richiamato ai box per montare la gomma rossa e provare a conquistare almeno il punto addizionale del giro veloce. In casahanno però sbagliato tutti i calcoli: ormai i tifosi della Rossa ci sono tristemente abituati in questa stagione piena di errori…è infatti rientrato alle spalle di Fernando Alonso, e così non solo ha perso la possibilità di fare il giro veloce ma ha anche dovuto lottare con lo spagnolo per riprendersi la quinta posizione. Tutto inutile, però, perché nella foga di provare a rientrare davanti ad Alonso - dopo il falso senso di sicurezza di stare davanti trasmessogli dal ...

