Disordini nella notte in Val di Susa: No Tav incappucciati assaltano cantiere (Di domenica 28 agosto 2022) Assalto nella notte da parte di alcuni attivisti del movimento No Tav al cantiere di San Didero, in Val di Susa, nel torinese dovrebbe sorgere il nuovo autoporto. L'azione di protesta è stata documentata sui social che... Leggi su today (Di domenica 28 agosto 2022) Assaltoda parte di alcuni attivisti del movimento No Tav aldi San Didero, in Val di, nel torinese dovrebbe sorgere il nuovo autoporto. L'azione di protesta è stata documentata sui social che...

zeroinamore : RT @Agenzia_Italia: Nella zona di San Didero dove sarà realizzato il nuovo autoporto un centinaio di manifestanti ha divelto le recinzioni.… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Nella zona di San Didero dove sarà realizzato il nuovo autoporto un centinaio di manifestanti ha divelto le recinzioni.… - sulsitodisimone : I No Tav attaccano il cantiere in Val di Susa e distruggono il filo spinato - Agenzia_Italia : Nella zona di San Didero dove sarà realizzato il nuovo autoporto un centinaio di manifestanti ha divelto le recinzi… - SoniaLaVera : RT @diStasioStefano: @OrtigiaP @FT è sempre così, se in un paese si prevedono disordini e conflitti partono in anticipo le speculazioni e g… -