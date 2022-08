Ad Anacapri torna la Settembrata | stasera la sfilata inaugurale Il programma

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 agosto 2022) Da oggi, domenica 28 agosto al 4 settembre rila tradizionaleAnacaprese. La festa dell’uva, che vede protagonista tutta la popolazione di, tra tradizioni, musiche e pratiche legate all’artigianato e alla coltivazione. La, in costume, con le lavorazioni in tessuto delle sarte isolane, è prevista per le 18.30 domenica 28 agosto e si terrà, come da tradizione, lungo tutto il centro storico del paese. Lapartirà da Caprile (capolinea Bus) per proseguire fino a Piazza Vittoria. Da lì le varie associazioni e gruppi partecipanti si dislocheranno in più punti del centro storico: i ragazzi della Cooperativa la Sciuscella si fermeranno alla Casa Rossa e i ragazzi del Forum dei Giovani si posizioneranno a Piazza San Nicola, in entrambi i ...