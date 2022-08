Venerato sicuro: “È fatta, affare chiuso con il PSG!” (Di sabato 27 agosto 2022) L’esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del TG Sport, in onda su Rai Sport. Venerato ha parlato anche del calciomercato del Napoli, in particolare della situazione legata al futuro di Fabian Ruiz. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: Fabian Ruiz Napoli (Getty Images)“È fatta per Fabian Ruiz al Paris Saint Germain. Entro la giornata di lunedì il centrocampista sarà a Parigi. Le due società stanno limando gli ultimissimi dettagli in queste ultime ore attraverso un contatto telefonico. La valutazione finale dovrebbe essere di un affare da 25 milioni di euro complessivi, 22 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Il Napoli vorrebbe un pagamento in tre rate, il PSG vorrebbe dilazionarlo in quattro rate differenti”. Sembra dunque risolta la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) L’esperto di calciomercato Ciroha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del TG Sport, in onda su Rai Sport.ha parlato anche del calciomercato del Napoli, in particolare della situazione legata al futuro di Fabian Ruiz. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: Fabian Ruiz Napoli (Getty Images)“Èper Fabian Ruiz al Paris Saint Germain. Entro la giornata di lunedì il centrocampista sarà a Parigi. Le due società stanno limando gli ultimissimi dettagli in queste ultime ore attraverso un contatto telefonico. La valutazione finale dovrebbe essere di unda 25 milioni di euro complessivi, 22 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Il Napoli vorrebbe un pagamento in tre rate, il PSG vorrebbe dilazionarlo in quattro rate differenti”. Sembra dunque risolta la ...

