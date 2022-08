US Open 2022, Nadal: “E’ triste che Djokovic non sia qui. Sto bene, spero di essere competitivo” (Di sabato 27 agosto 2022) “Sono felice di essere tornato. È uno dei posti più importanti della mia carriera e sto cercando di dare il massimo in ogni sessione di allenamento per essere competitivo sin dal primo turno”. Rafa Nadal è pronto a tornare in campo per andare a caccia del suo 23esimo Slam. Lunedì cominceranno gli US Open, torneo al quale lo spagnolo è stato costretto a rinunciare negli ultimi due anni. Sulle condizioni del suo addome: “È stato difficile far fronte a questa pressione, soprattutto perché è molto pericolosa. Quando hai un infortunio come questo, rischia di aprirsi perché gli metti molta pressione con il servizio. Devi ritrovare la flessibilità. A Cincinnati ho giocato in modo più tranquillo, anche in allenamento. Ho cercato di dare il massimo nel match contro il Coric senza forzare troppo il servizio, ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “Sono felice ditornato. È uno dei posti più importanti della mia carriera e sto cercando di dare il massimo in ogni sessione di allenamento persin dal primo turno”. Rafaè pronto a tornare in campo per andare a caccia del suo 23esimo Slam. Lunedì cominceranno gli US, torneo al quale lo spagnolo è stato costretto a rinunciare negli ultimi due anni. Sulle condizioni del suo addome: “È stato difficile far fronte a questa pressione, soprattutto perché è molto pericolosa. Quando hai un infortunio come questo, rischia di aprirsi perché gli metti molta pressione con il servizio. Devi ritrovare la flessibilità. A Cincinnati ho giocato in modo più tranquillo, anche in allenamento. Ho cercato di dare il massimo nel match contro il Coric senza forzare troppo il servizio, ...

Open_gol : La lotta all’evasione non c’è nel programma del centrodestra: Carlo Cottarelli ha detto la verità Realizzato in… - Open_gol : Il documento spiega perché l'8 agosto è stata perquisita Mar-a-Lago, la residenza dell'ex presidente in Florida - Open_gol : Oltre ad Alberto Balocco è rimasto coinvolto nell'incidente anche un altro uomo: Davide Vigo - sportface2016 : #USOpen 2022, #Nadal: “E’ triste che #Djokovic non sia qui. Sto bene, spero di essere competitivo” - Open_gol : I primi effetti si vedranno in particolare sugli alimentari -