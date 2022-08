Letta si deve decidere, perché la strategia “ciapa qui, ciapa là” non è credibile (Di sabato 27 agosto 2022) Il motivo per cui la Repubblica italiana ha una forma di governo parlamentare ed è stata costruita intorno a una legge che distribuiva i seggi ai partiti in modo perfettamente proporzionale ai voti ricevuti non è quello ontologico per cui alcuni fanatici sostengono che la nostra sia la Costituzione più bella del mondo. C’è una ragione molto più semplice: al tempo della Costituente c’era un serio pericolo che in un paese diviso a metà tra democristiani atlantici e socialcomunisti sovietici il lancio della monetina elettorale potesse far cadere l’Italia nella sfera di influenza di Mosca, quindi è sembrato saggio evitare di correre il rischio. Tanto più che c’era anche il tema di un possibile rigurgito fascista e monarchico in una nazione che era stata fascista e monarchica fino al giorno prima. Il motivo per cui nella seconda metà degli anni Novanta è cominciata la lunga e pasticciata ... Leggi su linkiesta (Di sabato 27 agosto 2022) Il motivo per cui la Repubblica italiana ha una forma di governo parlamentare ed è stata costruita intorno a una legge che distribuiva i seggi ai partiti in modo perfettamente proporzionale ai voti ricevuti non è quello ontologico per cui alcuni fanatici sostengono che la nostra sia la Costituzione più bella del mondo. C’è una ragione molto più semplice: al tempo della Costituente c’era un serio pericolo che in un paese diviso a metà tra democristiani atlantici e socialcomunisti sovietici il lancio della monetina elettorale potesse far cadere l’Italia nella sfera di influenza di Mosca, quindi è sembrato saggio evitare di correre il rischio. Tanto più che c’era anche il tema di un possibile rigurgito fascista e monarchico in una nazione che era stata fascista e monarchica fino al giorno prima. Il motivo per cui nella seconda metà degli anni Novanta è cominciata la lunga e pasticciata ...

