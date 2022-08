F1, Sergio Perez: “In una pista come questa il secondo posto non è poi così male” (Di sabato 27 agosto 2022) Sergio Perez esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, 14mo round del Mondiale F1 2022. Il messicano, terzo nella decisiva Q3, partirà dalla seconda casella dello schieramento in seguito alla sanzione che dovrà scontare l’olandese Max Verstappen, retrocesso dopo aver cambiato delle componenti della Power Unit. Il #11 di Red Bull condividerà la prima fila del gruppo con lo spagnolo Carlos Sainz. L’ex portacolori di Racing Point ha alzato il piede nel finale, pronto nella competizione di domani a partire davanti allo spagnolo Fernando Alonso con la prima delle due Alpine. Il 32enne nativo di Guadalajara ha riportato ai microfoni della massima formula: “In una pista come questa il secondo posto non è poi ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, 14mo round del Mondiale F1 2022. Il messicano, terzo nella decisiva Q3, partirà dalla seconda casella dello schieramento in seguito alla sanzione che dovrà scontare l’olandese Max Verstappen, retrocesso dopo aver cambiato delle componenti della Power Unit. Il #11 di Red Bull condividerà la prima fila del gruppo con lo spagnolo Carlos Sainz. L’ex portacolori di Racing Point ha alzato il piede nel finale, pronto nella competizione di domani a partire davanti allo spagnolo Fernando Alonso con la prima delle due Alpine. Il 32enne nativo di Guadalajara ha riportato ai microfoni della massima formula: “In unailnon è poi ...

