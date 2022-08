Vaccini anti-Covid | Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech | «Hanno copiato la nostra tecnologia mRNA e la usano senza permesso»

Raff_Napolitano : In America i #vaccini aggiornati alle nuove varianti saranno autorizzati senza prove di sicurezza ed efficacia, com… - OBonomi : RT @VivoLibera: Parla Mariano Bizzarri, direttore del reparto di Biologia alla Sapienza di Roma ed oncologo di fama mondiale: 'I vaccini an… - Oxanna2003 : Vaccini anti-Covid, Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech: 'Violati i nostri brevetti' - SallyChi2 : RT @11Giuliano: Giustizia: 'Ritirate i vaccini anti-Covid o ne risponderete in sede penale': contro il governo Draghi scatta la diffida uff… - StefaniaFalone : Moderna fa causa a Pfizer per i vaccini anti-Covid: «La loro tecnologia viola i nostri brevetti» -

ha annunciato di aver intentato due cause per violazione di brevetto contro presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e presso il tribunale regionale di ...Riconoscendo la necessità di garantire un accesso continuo a questi, Moderna non sta cercando di rimuovere Comirnaty dal mercato e non sta chiedendo un'ingiunzione per impedirne la futura ...Berna, 26.08.2022 - Fino al 24 agosto 2022 sono state esaminate 15 781 notifiche di sospette reazioni avverse da medicamenti. 9775 (61,9 %) sono state segnalate come «non gravi», 6006 casi sospetti (3 ...Milano, 26 ago. (askanews) - Moderna fa causa a Pfizer e Biontech, con l'accusa di aver violato i brevetti che Moderna ha depositato tra il 2010 e ...