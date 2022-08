Uccisa a Bologna, Gip convalida l'arresto dell'ex. “Voleva video ogni 10 minuti” (Di venerdì 26 agosto 2022) Si è tenuta nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni Uccisa martedì sera a Bologna dal suo ex compagno. L’uomo, il 27enne Giovanni Padovani, è comparso oggi davanti al gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per l'uomo è stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere: : “La personalità dell'indagato animato da un irrefrenabile delirio di gelosia e incapace di accettare con serenità il verificarsi di eventi avversi, come la cessazione di un un rapporto per di più caratterizzato da incontri sporadici", sono una "manifestazione di eccezionale pericolosità e assoluta incontrollabilità”, ha scritto il giudice. Intanto, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto degli accertamenti ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 agosto 2022) Si è tenuta nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 annimartedì sera adal suo ex compagno. L’uomo, il 27enne Giovanni Padovani, è comparso oggi davanti al gip e si è avvalsoa facoltà di non rispondere. Per l'uomo è statoto l'ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere: : “La personalità'indagato animato da un irrefrenabile delirio di gelosia e incapace di accettare con serenità il verificarsi di eventi avversi, come la cessazione di un un rapporto per di più caratterizzato da incontri sporadici", sono una "manifestazione di eccezionale pericolosità e assoluta incontrollabilità”, ha scritto il giudice. Intanto, la ministraa Giustizia Marta Cartabia ha chiesto degli accertamenti ...

