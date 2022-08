Tennys Sandgren tuona: “US Open? Non hanno fatto nulla per volere Djokovic a New York” (Di venerdì 26 agosto 2022) Da quando è diventata ufficiale l’esclusione di Novak Djokovic dagli US Open 2022, per una motivazione legata al mancato completamento del ciclo vaccinale, necessario per soggiornare negli Stati Uniti, il mondo del tennis si è diviso in due fazioni: pro e contro questa scelta. A far sentire la sua voce in maniera importante, come riportato da UbiTennis, oggi è stato un collega del serbo, quel Tennys Sandgren che da statunitense si è così espresso sulla questione. “È piuttosto vergognoso che la USTA non si batterà per un’esenzione per Novak”, ha affermato il tennista classe 91, “Non c’è nessun requisito da nessuna parte, in nessuno Stato del Paese. Non ci sono restrizioni, tutto è aperto, non ci sono mascherine, nemmeno sugli aerei… Niente! Per un po’ di tempo New York ha imposto l’obbligo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Da quando è diventata ufficiale l’esclusione di Novakdagli US2022, per una motivazione legata al mancato completamento del ciclo vaccinale, necessario per soggiornare negli Stati Uniti, il mondo del tennis si è diviso in due fazioni: pro e contro questa scelta. A far sentire la sua voce in maniera importante, come riportato da UbiTennis, oggi è stato un collega del serbo, quelche da statunitense si è così espresso sulla questione. “È piuttosto vergognoso che la USTA non si batterà per un’esenzione per Novak”, ha affermato il tennista classe 91, “Non c’è nessun requisito da nessuna parte, in nessuno Stato del Paese. Non ci sono restrizioni, tutto è aperto, non ci sono mascherine, nemmeno sugli aerei… Niente! Per un po’ di tempo Newha imposto l’obbligo di ...

Tennis_Ita : Tennys Sandgren sull'esclusione di Djokovic agli Us Open: 'L'organizzazione non ha lottato per Novak e ciò è molto… - Friedkinismo2 : @roracaseli Giusto per chiarezza. A Djokovic non è stato impedito di giocare gli Us Open. Il fatto che non sia vac… -