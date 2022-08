BLturismo : RT @leggoit: #Belluno Suv investe due donne e scappa: caccia al pirata della strada - mariacarla1963 : RT @Gazzettino: Suv investe due donne a distanza di 100 metri e scappa - leggoit : #Belluno Suv investe due donne e scappa: caccia al pirata della strada - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Suv investe due donne a distanza di 100 metri e scappa - Gazzettino : Suv investe due donne a distanza di 100 metri e scappa -

ilgazzettino.it

la postina e una turista e scappa. Doppio investimento nella tarda mattinata di oggi a Saviner di Rocca Pietore, in provincia di Belluno. Verso le 11 unha falciato due donne a distanza ...Un automobilista al volante di una vettura di grandi dimensioni, secondo alcuni testimoni un, ha investito oggi, venerdì 26 agosto, due donne distanziate più di 100 metri che procedevano a piedi a Rocca Pietore, in provincia di Belluno . Leggi anche > Giovanni Padovani, arrestato per l'... Suv investe due donne a distanza di 100 metri e scappa. Caccia al pirata Un automobilista al volante di una vettura di grandi dimensioni, secondo alcuni testimoni un Suv, ha investito due donne, distanti oltre 100 metri, che camminavano a Rocca Pietore (Belluno). Il conduc ...Un automobilista al volante di una vettura di grandi dimensioni, secondo alcuni testimoni un Suv, ha investito oggi, venerdì 26 agosto, due donne distanziate più di 100 metri ...