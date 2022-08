Scatta l’allarme per un cadavere in spiaggia ma è una bambola di gomma per fare sesso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Un ‘’ nudo sulladi Bang Saen, nella provincia di Chon Buri, nella Thailandia orientale, si è rivelato essere unagonfiabile per. Accortisi del presunto corpo senza vita e terrorizzati, i bagnanti hanno allertato gli agenti del servizio di salvataggio marino di Great White Shark, nel distretto di Saek Suk. Giunti sul posto per l’ispezione, i soccorritori hanno constatato che si trattava in realtà di un pupazzo diper desideri erotici, di cui il sedere e le gambe erano in mostra, mentre la metà superiore era coperta da una maglietta. Rimuovendola, gli agenti si sono accorti che il ‘di’ non aveva la testa. L’ufficiale municipale del distretto di Saen Suk Plakorn Khamphrae ha affermato che la ...