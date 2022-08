Quasi la metà dei casi italiani di vaiolo delle scimmie è in Lombardia (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Sono 740 i casi confermati di vaiolo delle scimmie in Italia, 26 in più rispetto a martedì scorso. Lo rileva l'ultimo bollettino del ministero della Salute aggiornato a oggi. Di questi, 201 sono i contagiati collegati a viaggi all'estero. L'età media è di 37 anni (con un range da 14 a 71 anni) e si conferma la netta preponderanza del sesso maschile: 730 i contagiati uomini, 10 le donne. La regione con più casi e' la Lombardia (318), seguita da Lazio (136), Emilia Romagna (75) e Veneto (49). Ferme a zero casi Calabria, Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta. Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Sono 740 iconfermati diin Italia, 26 in più rispetto a martedì scorso. Lo rileva l'ultimo bollettino del ministero della Salute aggiornato a oggi. Di questi, 201 sono i contagiati collegati a viaggi all'estero. L'età media è di 37 anni (con un range da 14 a 71 anni) e si conferma la netta preponderanza del sesso maschile: 730 i contagiati uomini, 10 le donne. La regione con piùe' la(318), seguita da Lazio (136), Emilia Romagna (75) e Veneto (49). Ferme a zeroCalabria, Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta.

Palazzo_Chigi : #Meeting22, Draghi: Si parla molto di sovranità ma dipendere, come è accaduto in passato, per quasi metà delle prop… - lucianonobili : “Si parla molto di sovranità, ma dipendere, come è accaduto in passato, per quasi metà delle proprie forniture di g… - MeetingRimini : Si parla molto di sovranità, ma dipendere in passato per la quasi metà delle proprie forniture di gas da un paese c… - croma64 : RT @Palazzo_Chigi: #Meeting22, Draghi: Si parla molto di sovranità ma dipendere, come è accaduto in passato, per quasi metà delle proprie f… - qu1dproqu0 : @cavallo_susie @borghi_claudio Io non ho una partita IVA MA, se dovessi fatturare 100.000 euro l’anno e dare quasi… -