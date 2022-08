LIVE Lazio-Inter 2-1 | supergol di Luis Alberto!

CB_Ignoranza : Live reaction dei romanisti ai sorteggi di Europa League. #Roma #Lazio #EuropaLeague - vivoperlinter : 75' - Gol Lazio! Milinkovic serve Pedro. Lo spagnolo da palla a Luis Alberto che insacca all'incrocio dei pali… - fcin1908it : LIVE #LazioInter 2-1 (75' Luis Alberto, assist Pedro): GOL LAZIO Grandissimo gol di Luis Alberto. Assist di Pedro… - zazoomblog : Lazio Inter 1-0 LIVE: finisce il primo tempo – INTERVALLO - #Lazio #Inter #LIVE: #finisce #primo - takefusakebo11 : RT @ligtv_live: Lazio vs Inter | LIVE -

DIRETTAINTER (RISULTATO 1 - 1): HA SEGNATO LAUTARO MARTINEZ 1 - 1 il risultatodiInter quando abbiamo ormai arpionato la prima ora di gioco. La ripresa riparte da un'opportunità offensiva dei capitolini, pericolosi con Immobile che da posizione defilata costringe ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiInter 1 - 1 MOVIOLA ...LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 47' - Subito occasione per la Lazio: Milinkovic-Savic manda a terra Bastoni con un numero a ...LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 21.52 - Primo pallone della ripresa a favore dell'Inter: PARTITI! 21.51 - Le due squadre ...