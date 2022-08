Lazio-Inter: super gol di Luis Alberto, destro dal limite e 2-1 (VIDEO) (Di venerdì 26 agosto 2022) Il VIDEO del gol di Luis Alberto, che ha riportato avanti la Lazio nel match contro l’Inter, valido per la terza giornata di Serie A 2022/2023. Il centrocampista spagnolo, subentrato dalla panchina, ha ricevuto dal connazionale Pedro e, di prima intenzione, ha calciato di destro dal limite dell’area. La palla, deviata da Barella, si è infilata nell’angolino alto senza che Handanovic potesse Intervenire. Gran gol e 2-1 Lazio. In alto il VIDEO della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildel gol di, che ha riportato avanti lanel match contro l’, valido per la terza giornata di Serie A 2022/2023. Il centrocampista spagnolo, subentrato dalla panchina, ha ricevuto dal connazionale Pedro e, di prima intenzione, ha calciato didaldell’area. La palla, deviata da Barella, si è infilata nell’angolino alto senza che Handanovic potessevenire. Gran gol e 2-1. In alto ildella rete. SportFace.

